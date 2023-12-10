Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 881 bin 674 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 957 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 881 bin 674 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 957 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 701 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 880 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 881 bin 674 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 957 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 15 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 616 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 899 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.