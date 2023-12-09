Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 499 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 140 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 499 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 140 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 619 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 905 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 933 bin 499 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 140 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 15,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 764 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 384 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.