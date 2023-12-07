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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Türkiye'de dün günlük bazda 920 bin 764 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 67 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 920 bin 764 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 67 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 934 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 835 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 920 bin 764 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 67 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,7 ile doğal gaz santralleri, yüzde 17,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 822 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 148 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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