Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 852 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 442 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 852 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 442 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 229 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 920 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 851 bin 852 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 442 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,9 ile rüzgar santralleri, yüzde 15,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 391 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 980 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.