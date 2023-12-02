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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 725 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 168 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 725 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 168 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 621 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 112 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 896 bin 725 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 168 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,6 ile rüzgar santralleri, yüzde 14,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 436 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 880 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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