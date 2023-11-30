Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 942 bin 905 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 140 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 942 bin 905 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 140 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 426 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 792 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 942 bin 905 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 140 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile rüzgar santralleri, 15,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 864 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 103 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.