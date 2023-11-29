Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 946 bin 655 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 434 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 946 bin 655 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 434 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 982 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 416 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 946 bin 655 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 434 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,9 ile rüzgar santralleri, 14,3 barajlı hidroelektrik santralleri ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 367 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 146 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.