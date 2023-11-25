Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 870 bin 172 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 959 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 870 bin 172 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 959 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 789 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 501 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 870 bin 172 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 959 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,8 ile doğal gaz santralleri, yüzde 12,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 662 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 448 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.