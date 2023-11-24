Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 890 bin 667 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 904 bin 38 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırayı aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 890 bin 667 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 904 bin 38 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 269 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 237 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 890 bin 667 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 904 bin 38??????? megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25 ile doğal gaz santralleri, yüzde 15,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 224 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 60 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.