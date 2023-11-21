Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 886 bin 705 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 898 bin 595 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 886 bin 705 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 898 bin 595 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 81 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 845 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 886 bin 705 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 898 bin 595 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,8 ile doğal gaz santralleri, yüzde 14,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 114 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 667 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.