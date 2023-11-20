Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 748 bin 811 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 762 bin 648 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 748 bin 811 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 762 bin 648 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 676 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 909 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 748 bin 811 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 762 bin 648 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,7 ile rüzgar santralleri, yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 120 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 957 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.