Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 838 bin 835 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 845 bin 982 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 838 bin 835 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 845 bin 982 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 112 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 291 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 838 bin 835 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 845 bin 982 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile rüzgar santralleri, yüzde 13,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 604 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 753 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.