Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 797 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 335 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 797 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 335 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 727 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 741 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 851 bin 797 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 335 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,6 ile doğal gaz santralleri, yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 926 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 464 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.