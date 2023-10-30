Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 686 bin 522 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 702 bin 183 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 686 bin 522 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 702 bin 183 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 922 megavatsaat ile saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 25 bin 507 megavatsaatle saat 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 686 bin 522 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 702 bin 183 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,9 ile doğal gaz santralleri, yüzde 17,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 4 bin 416 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 77 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.