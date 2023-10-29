Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 780 bin 303 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 570 megavatsaat oldu. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 780 bin 303 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 570 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 760 megavatsaat ile saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 485 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 780 bin 303 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 570 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,4 ile rüzgar, yüzde 15 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 319 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 586 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.