Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 248 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 432 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 248 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 432 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 158 megavatsaat ile saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 96 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 842 bin 248 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 432 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile rüzgar, yüzde 16,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 753 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 937 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.