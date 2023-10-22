Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 796 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 814 bin 732 megavatsaat oldu. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 796 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 814 bin 732 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 61 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 175 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 796 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 814 bin 732 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,3 ile doğal gaz, yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 3 bin 434 megavatsaat elektrik ihracatı, 22 bin 159 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.