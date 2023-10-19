Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 539 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 512 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 539 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 512 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 920 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 438 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 863 bin 539 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 512 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 269 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 242 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.