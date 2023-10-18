Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 848 bin 804 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 776 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 848 bin 804 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 776 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 462 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 319 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 848 bin 804 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 776 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 9 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 980 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.