Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 720 bin 404 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 735 bin 347 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 20.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 720 bin 404 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 735 bin 347 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 701 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 259 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 720 bin 404 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 735 bin 347 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 715 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 658 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.