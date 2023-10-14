Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 854 bin 343 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 133 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 854 bin 343 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 133 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 419 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 668 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 854 bin 343 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 133 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 21 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 812 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.