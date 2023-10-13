Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 855 bin 743 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 973 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 855 bin 743 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 973 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 669 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 385 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 855 bin 743 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 973 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 673 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 903 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.