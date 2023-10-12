Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 929 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 172 megavatsaat oldu. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 929 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 172 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 466 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 421 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 853 bin 929 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 172 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 832 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 75 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.