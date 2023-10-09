Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 717 bin 380 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 731 bin 382 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 20.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 717 bin 380 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 731 bin 382 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 83 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 94 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 717 bin 380 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 731 bin 382 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,3 ile linyit santralleri ve yüzde 16,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 5 bin 636 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 638 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.