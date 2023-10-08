Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 804 bin 93 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 821 bin 331 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 20.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 804 bin 93 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 821 bin 331 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 110 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 211 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 804 bin 93 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 821 bin 331 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 3 bin 824 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 62 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.