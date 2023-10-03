Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 833 bin 580 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 920 megavatsaat oldu. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 833 bin 580 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 920 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 245 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 774 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 833 bin 580 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 920 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 4 bin 733 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 73 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.