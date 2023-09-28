Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 939 bin 43 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 950 bin 506 megavatsaat oldu. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 939 bin 43 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 950 bin 506 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 166 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 178 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 939 bin 43 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 950 bin 506 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 4 bin 810 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 274 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.