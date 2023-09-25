Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 812 bin 438 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 820 bin 891 megavatsaat oldu. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 812 bin 438 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 820 bin 891 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 214 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 433 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 812 bin 438 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 820 bin 891 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 443 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 896 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.