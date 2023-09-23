Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 143 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 198 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 17.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 143 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 198 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 671 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 426 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 934 bin 143 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 198 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 78 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 133 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.