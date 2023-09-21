Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 931 bin 789 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 535 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 931 bin 789 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 535 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 458 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 414 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 931 bin 789 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 535 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 5 bin 168 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 913 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.