Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 943 bin 81 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 630 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 17.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 943 bin 81 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 630 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 346 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 952 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 943 bin 81 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 630 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 721 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 270 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.