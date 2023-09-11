Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 823 bin 207 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 836 bin 391 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşti. Rüzgar santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 823 bin 207 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 836 bin 391 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 176 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 775 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 823 bin 207 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 836 bin 391 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 525 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 709 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.