Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 945 bin 498 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 958 bin 380 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 945 bin 498 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 958 bin 380 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 822 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 416 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 945 bin 498 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 958 bin 380 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17 ile rüzgar santralleri ve yüzde 16,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 311 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 193 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.