Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon bin 414 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 14 bin 860 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon bin 414 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 14 bin 860 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 421 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 234 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon bin 414 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 14 bin 860 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 843 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 289 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.