Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 873 bin 410 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 43 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 873 bin 410 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 43 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 632 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 659 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 873 bin 410 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 43 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,1 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 927 megavatsaat elektrik ihracatı, 1560 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.