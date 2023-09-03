Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 989 bin 83 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 332 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 989 bin 83 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 332 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 136 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 300 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 989 bin 83 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 332 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 848 megavatsaat elektrik ihracatı, 1097 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.