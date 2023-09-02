Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 47 bin 721 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 42 bin 485 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 47 bin 721 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 42 bin 485 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 381 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 202 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 47 bin 721 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 42 bin 485 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 588 megavatsaat elektrik ihracatı, 352 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.