Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 36 bin 322 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 43 bin 705 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 16.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 36 bin 322 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 43 bin 705 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 13 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 34 bin 557 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 36 bin 322 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 43 bin 705 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 962 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 151 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.