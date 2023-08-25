Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 110 bin 233 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 116 bin 680 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 110 bin 233 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 116 bin 680 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 366 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 31 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 110 bin 233 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 116 bin 680 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 98 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 545 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.