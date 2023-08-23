Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 106 bin 473 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 115 bin 752 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 106 bin 473 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 115 bin 752 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 341 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 824 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 106 bin 473 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 115 bin 752 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 887 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 165 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.