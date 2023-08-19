Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 113 bin 135 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 123 bin 338 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 113 bin 135 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 123 bin 338 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 492 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 787 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 113 bin 135 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 123 bin 338 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 297 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 500 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.