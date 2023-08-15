Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 73 bin 376 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 83 bin 613 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 73 bin 376 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 83 bin 613 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 32 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 278 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 73 bin 376 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 83 bin 613 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 5 bin 388 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 626 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.