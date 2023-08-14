Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 907 bin 943 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 136 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 907 bin 943 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 136 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 682 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 522 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 907 bin 943 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 136 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 4 bin 120 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 313 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.