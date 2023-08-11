Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 75 bin 86 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 81 bin 323 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 75 bin 86 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 81 bin 323 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 981 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 640 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 75 bin 86 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 81 bin 323 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile barajlı hidroelektrik santraller izledi.

Öte yandan Türkiye dün 6 bin 354 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 591 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.