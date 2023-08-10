Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 77 bin 169 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 87 bin 669 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 77 bin 169 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 87 bin 669 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 416 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 710 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 77 bin 169 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 87 bin 669 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 908 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 846 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.