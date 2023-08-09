Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 92 bin 114 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 107 bin 746 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 92 bin 114 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 107 bin 746 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 628 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 913 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 92 bin 114 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 107 bin 746 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 688 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 320 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.