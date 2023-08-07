Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 954 bin 356 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 74 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 954 bin 356 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 74 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 449 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 470 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 954 bin 356 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 74 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 973 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 690 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.