Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 59 bin 653 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 71 bin 870 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 59 bin 653 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 71 bin 870 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 386 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 509 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 59 bin 653 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 71 bin 870 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 751 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 968 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.