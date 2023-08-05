Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 101 bin 156 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 112 bin 784 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 101 bin 156 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 112 bin 784 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 175 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 429 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 101 bin 156 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 112 bin 784 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,11 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 151 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 779 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.