Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 92 bin 277 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 106 bin 795 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 92 bin 277 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 106 bin 795 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 107 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 879 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 92 bin 277 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 106 bin 795 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 636 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 154 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.